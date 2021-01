Aggredirono gambiano, primi 'Daspo Willy' a 12 genovesi

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Dodici anni lontani da bar e locali per nove ragazzi tra cui alcuni tifosi della Sampdoria accusati di avere aggredito, anche per motivi razziali, lo scorso settembre un ragazzo di origini gambiane. Il questore di Genova Vincenzo Ciarambino ha applicato il provvedimento nato dopo la morte di Willy Monteiro, il giovane ucciso l'anno scorso a Colleferro (Roma). Il nuovo Daspo prevede il divieto di accesso e stazionamento nei bar, nei pubblici esercizi e nelle immediate vicinanza dove si somministrano bevande alcoliche in tutta l'area del centro storico. In particolare sono 46 i locali dove i giovani non possono andare. Cinque di loro hanno ricevuto anche il Daspo per reati da stadio. La violazione dei divieti comporterà la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8 mila a 20 mila euro. (ANSA).