Liguria, estesa allerta meteo

L'agenzia ligure Arpal ha esteso fino a domani, sabato, l'allerta meteo per piogge, temporali e neve che sarebbe dovuta terminare in giornata. Al centro e nei versanti padani del levante sarà Gialla (la più bassa, fino a mezzanotte mentre a levante sarà Gialla fino alle otto di sabato mattina.

Sempre a levante, sarà Arancione (media) per i bacini grandi fino alle 6 di domani. Per quanto riguarda la neve, allerta Gialla dalle 17 di oggi fino alle 3:00 di domani sui versanti padani di ponente.