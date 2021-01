Crociere: Costa posticipa ripartenza al 13 marzo

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Dopo la valutazione delle misure anticovid contenute nel Dpcm in vigore in Italia, Costa Crociere ha deciso di posticipare al 13 marzo 2021 la ripartenza delle sue navi. Costa Crociere guarda con fiducia al mese di marzo per tornare ad offrire ai propri clienti la migliore esperienza di vacanza possibile.

Costa riprenderà le sue operazioni il 13 marzo con Costa Smeralda, che offrirà agli ospiti la possibilità di scoprire le più belle località italiane con mini-crociere di 3 e 4 giorni, o in alternativa una intera crociera di 7 giorni, con scalo a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari.

A seguito di questa decisione, tutte le crociere originariamente previste su Costa Deliziosa, Costa Firenze e Costa Luminosa tra l' 1 febbraio e il 12 marzo 2021 sono cancellate. (ANSA).