Covid: oltre 3200 decessi da inizio pandemia,calano ricoveri

L'epidemia Covid fa ancora 20 morti in Liguria, ma 8 sono decessi avvenuti negli ultimi mesi del 2020 e registrati adesso. Complessivamente i morti sono 3203. I nuovi casi sono 313, per un totale di 6360, 36 più di ieri. Le nuove infezioni covid sono state registrate 64 nell'Imperiese, 69 nel Savonese, 121 nella Asl3 di Genova, 31 nel Tigullio e 21 nello Spezzino, mentre 7 casi sono residenti fuori regione. I tamponi fatti sono 6986 (4190 molecolari, 2796 rapidi). La percentuale tamponi - positivi è del 4,48% (era 3,48%), a livello nazionale è del 5,1%.

Gli ospedalizzati sono 676, di cui 61 in terapia intensiva: i ricoverati calano di 21 unità. I guariti sono 257, complessivamente 57539. In isolamento domiciliare ci sono 3842 persone, 64 in meno; in sorveglianza attiva ce ne sono 5054, erano 4843.

Vaccini: su 49460 consegnati, ne sono stati somministrati 41471, l'84%. Hanno completato il ciclo in 781.