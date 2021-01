Allagamenti in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Allagamenti in via Romairone e a Brin a causa della forte pioggia che da questo pomeriggio sta cadendo su Genova. Il maltempo sta creando anche disagi alla circolazione. In via Chiarella, in Val Bisagno, un albero è caduto su un'auto posteggiata sfondando il tettuccio. A Ronco Scrivia, nell'entroterra, una frana è caduta sulla statale 35 dei Giovi con chiusura di entrambe le corsie. Allagamenti anche in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra'.

Disagi per le forti piogge si registrano anche nel resto della Liguria. Sulle autostrade la pioggia crea allagamenti e rallentamenti, soprattutto a levante dove è in corso anche una violenta mareggiata da sud.

Sempre nel levante genovese il ponte "Comorga" lungo la strada statale 225 "Della Fontanabuona" è stato provvisoriamente chiusa al traffico al km 4,600 nel territorio comunale di Carasco (Genova) a causa dell'ingrossamento del fiume Entella.

Le deviazioni vengono segnalate in loco. Il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine è sul posto per la gestione della viabilità.

Allagamenti in diverse zone di Genova e torrenti ingrossati in poche ore, protezione civile allertata con le idrovore pronte a entrare in azione in caso di necessità. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fatto il punto sugli effetti del maltempo delle ultime ore di allerta, gialla, sul capoluogo ligure. "Abbiamo avuto molte piogge - ha detto - in Valbisagno oltre 120 millimetri in poche ore, 100 in Valpolcevera, il torrente Bisagno è cresciuto parecchio ma è sempre sotto i livelli di guardia, così come il Polcevera". Ci sono però state alcune chiusure di strade a causa di allagamenti: "Corso Perrone, così come il sottopasso di Brin, a Certosa e il voltino di San Quirico, dove sono già in azione le idrovore, abbiamo inviato alcune idrovore anche sul rio Fegino, in caso di esondazione, il rio è attenzionato dalla protezione civile". La situazione meteo dovrebbe migliorare nelle prossime ore. In provincia di Genova chiusa la statale dei Giovi, in Valle Scrivia, all'altezza di Borgo Fornari per una frana e il ponte Comorga a Carasco sulla Sp della Val Fontanabuona.