Sampdoria, Ekdal rinnova fino al 2022

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Albin Ekdal ha rinnovato il contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2020. Adesso è anche ufficiale. Prosegue l'avventura del centrocampista svedese che finora ha collezionato 84 presenze con la maglia blucerchiata: "Quando la società mi ha chiesto se volevo rinnovare, ho detto senza alcun dubbio di si. Qui a Genova sono maturato come calciatore ma soprattutto come uomo: ho formato la mia famiglia, è nata la mia prima figlia e nascerò la seconda tra poco al Gaslini. Ricorderò sempre Genova per quello", ha spiegato ai canali ufficiali del club ligure. Ekdal è sempre più protagonista di questa Sampdoria: "Mi sento importante per la squadra, sono un centrocampista che gioca sempre . Sono uno dei giocatori con più esperienza a livello di partita in Serie A.

Provo a guidare la squadra e aiutare i giovani. Ho tante responsabilità ma è giusto". (ANSA).