Scuola: Toti, in base ai dati potremmo decidere 75%

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Da lunedì 25 gennaio in Liguria le scuole secondarie superiori torneranno alla didattica in presenza al 50% con trasporti potenziati e ingressi scaglionati in due tranche orarie. Lo ha confermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'andamento della pandemia covid. "In base ai dati potremo decidere di portarla al 75% nelle prossime settimane. Il Tar Liguria oggi non ha sospeso l'ordinanza della Regione Liguria per la chiusura delle scuole questa settimana, - sottolinea Toti - L'istanza sarà discussa nel merito intorno al 10 febbraio. Ma con i dati attuali di contagio e l'impegno preso davanti al Tar, la Regione Liguria non reitererà l'ordinanza di chiusura delle scuole. Siamo confortati da un indice Rt sotto 1 e da una pressione ospedaliera che torna a farci respirare, vicino alla soglia psicologica dei 700 ricoverati". (ANSA).