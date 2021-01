Riaperta Aurelia a Sanremo dopo stop per fuga di gas

(ANSA) - SANREMO, 20 GEN - E' stata riaperta verso la mezzanotte la statale Aurelia, all'altezza dell'incrocio con via Duca D'Aosta, a Sanremo, chiusa nel pomeriggio di ieri per una fuga di gas conseguente a un movimento franoso sotto strada. Sul posto hanno a lungo lavorato i tecnici dell'Italgas con i vigili del fuoco. Per diverse ore una trentina di famiglie è rimasta senza gas. Accertamenti sono in corso per verificare l'entità dello smottamento, che a quanto sembra sarebbe in corso da anni.

