Reddito, accolte 36mila domande

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Da aprile 2019 a dicembre 2020 sono state accolte in Liguria 35.863 domande su reddito e pensione di cittadinanza. Il dato emerge dall'Osservatorio pubblicato dall'Inps. Quelle respinte o cancellate sono state 14582 mentre al momento in lavorazione sono 4409: complessivamente dunque sono state presentate 54854 domande.

Nella regione sono 26349 i nuclei percettori per un totale di 49789 persone con un importo medio mensile di 469,37 euro. La fetta più importante di richieste riguarda il reddito di cittadinanza con 22316 nuclei interessati per 45379 persone coinvolte. Invece su pensione di cittadinanza ci sono allo scorso dicembre 4033 nuclei per 4410 persone. nPer quando riguarda le province a Genova sono state accolte 20443 domande, a seguire Imperia con 6078, quindi Savona (5475) e La Spezia (3867). (ANSA).