Coppa Italia: 4-2 alla Roma, Spezia ai quarti

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Lo Spezia si e' qualificato per i quarti di finale della Coppa Italia battendo per 4-2 la Roma dopo i tempi supplementari in una partita degli ottavi. Ai quarti lo Spezia affronterà il Napoli.

I tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2 con la Roma che, dopo un avvio da incubo, aveva rimontato due gol di svantaggio. Di Galabinov e Saponara le reti dello Spezia, Pellegrini e Mkhitaryan per la squadra di Fonseca.

A inizio supplementari Roma in nove per le espulsioni di Mancini e Pau Lopez nel giro di un minuto. Al 107' nuovo vantaggio dello Spezia con l'ex Verde. A due minuti dal triplice fischio ancora a segno i liguri ancora con Saponara.

Una serata nera per i giallorossi su cui pende anche un errore nelle sostituzioni con un sesto cambio nei supplementari, in realtà non consentito. (ANSA).