Sanremo: Prefetto, niente pubblico pagante o su inviti

(ANSA) - SANREMO, 20 GEN - "Una cosa è certa, scontata per loro e per noi: non sarà un evento pubblico e questo è evidente.

L'attuale Dpcm, in vigore fino a 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6, non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema anche all'aperto.

Quindi, non c'è alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti". A dichiararlo è il prefetto di Imperia Alberto Intini, che oggi ha incontrato la Rai per iniziare a discutere del piano sicurezza per il prossimo Festival di Sanremo (2-6 marzo 2021). Un incontro preliminare della durata di circa un'ora. (ANSA).