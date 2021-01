Ponte Genova: Consiglio unanime per salvare precari Morandi

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Sono alcune decine gli agenti della polizia locale e gli insegnanti assunti con il decreto Genova dal Comune di Genova e non stabilizzati dall'amministrazione. E' a tutela del loro posto di lavoro che oggi pomeriggio il consiglio comunale genovese ha votato all'unanimità un ordine del giorno affinché la vicenda sia risolta una volta per tutte con un decreto governativo o che almeno queste persone possano essere prorogate fino ad agosto 2021. Recentemente un'ordinanza del presidente della Regione Liguria ha permesso di autorizzare gli enti a provvedere con risorse proprie al rinnovo del contratto, in scadenza il 30 dicembre scorso, per altri 30 giorni. "Visto che questo personale è già formato per le specifiche mansioni e lavora già per l'amministrazione comunale, e visto che lo stato di emergenza legato al crollo di Ponte Morandi terminerà ad agosto - si legge nel documento - si chiede che il sindaco e la giunta si facciano portavoce presso il governo affinché nel prossimo Milleproroghe possa essere inserito un emendamento che consenta all'amministrazione la stabilizzazione dei precari o quantomeno la possibilità di prorogarli fino al prossimo mese di agosto".

(ANSA).