Giovani liguri attratti da agricoltura e pesca

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Sono 992 le imprese under 35 attive in Liguria in agricoltura, silvicoltura e pesca. Il dato si riferisce al settembre scorso. "E' un dato stabile nonostante le difficoltà del periodo, che sottolinea come l'agricoltura e la pesca possano rappresentare la strada per il futuro per molti", commenta Coldiretti. "In un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, occorre sostenere il sogno imprenditoriale delle nuove generazioni che vogliono investire il proprio futuro nelle campagne e in mare", spiegano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa. (ANSA).