Covid: calano positivi e ospedalizzati, ma 17 morti

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - In calo il numero dei positivi al covid in Liguria, in calo il numero degli ospedalizzati, in calo le persone in isolamento domiciliare, ma ci sono ancora 17 morti. Sono dati delle ultime 24 ore dell'emergenza coronovirus in Liguria.

I nuovi casi sono 235 a fronte di 7626 tamponi (5050 quelli molecolari, 2576 quelli antigenici rapidi). Il rapporto tamponi - positivi è del 3,08% (era 9,37%), mentre a livello nazionale è del 4,1%. I nuovi casi sono stati scoperti 60 nell'Imperiese, 80 nel Savonese, 28 nello Spezzino, 19 nel Tigullio e 48 nella Asl3 di Genova. Complessivamente i positivi sono 6543, 99 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

In calo anche gli ospedalizzati. I malati ricoverati sono 703, di cui 60 (erano 64) in terapia intensiva, complessivamente sono 15 in meno. I guariti sono 317, per un totale di 56573.

I decessi sono stati 17, per un totale da inizio pandemia di 3145. Tra i morti anche un uomo di 40 anni: era ricoverato al san Bartolomeo di Sarzana.

In isolamento domiciliare ci sono 4108 persone, 223 in meno rispetto a ieri; mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 4565, erano 4483.

Situazione vaccini: su 49460 consegnati ne sono stati somministrati 37028, il 75%. Sono state 156 le persone che hanno completato la vaccinazione con la seconda dose: è avvenuto all'ospedale san Martino di Genova (ANSA).