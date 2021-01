Coca e hashish in casa, arrestato a Savona

(ANSA) - SAVONA, 19 GEN - Militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona hanno sequestrato 800 grammi di hashish e 40 grammi circa di cocaina oltre a 18 mila euro in contante nell'appartamento di un uomo di 30 anni che vive con la madre a Savona. La perquisizione e il sequestro sono conseguenti a un controllo avvenuto per strada nell'ambito dei servizi per il rispetto delle norme antiCovid. L'uomo era in auto con un cliente al quale aveva ceduto alcune dosi di hashish, L'arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Genova, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).