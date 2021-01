Yoshida, spero di fare un bel percorso con la Samp

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - "Spero di fare un bel percorso insieme alla Sampdoria". Così il difensore giapponese Maya Yoshida ai canali ufficiali del club per commentare il suo rinnovo contrattuale fino al 2022. Era arrivato lo scorso gennaio dalla Premier League: "Non avrei mai pensato di giocare in Italia. Ringrazio la Sampdoria per avermi dato questa opportunità. L'ultimo giorno di mercato ero sul pullman del Southampton, stavamo andando a giocare con il Liverpool e il mio agente mi ha detto di scendere perché aveva una richiesta per me. Gli ho risposto che non potevo perché eravamo in autostrada ma, arrivati sulla pista dell'aeroporto, ho parlato con l'allenatore e ho deciso di venire alla Samp". (ANSA).