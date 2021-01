Msc conferma la ripartenza il 24 gennaio

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Msc Crociere conferma che riprenderà le crociere il 24 gennaio. La nave Msc Grandiosa tornerà a navigare con partenza da Genova per crociere settimanali nel Mediterraneo Occidentale. La conferma arriva con una nota della compagnia in seguito al nuovo Dpcm del 15 gennaio che autorizza la ripartenza delle crociere dopo la sospensione nel periodo delle festività natalizie e di fine anno. "L'ultimo decreto ministeriale ha autorizzato la ripresa delle operazioni di crociera sotto la tutela del protocollo di salute e sicurezza che era stato sviluppato e autorizzato dalle autorità italiane la scorsa estate. Da agosto, MSC Crociere ha già accolto in sicurezza oltre 30.000 ospiti a bordo delle sue due navi" sottolinea la compagnia spiegando che la nave applicherà rigorosamente il protocollo che prevede, fra l'altro, tampone per tutti i passeggeri e l'equipaggio prima dell'imbarco, igienizzazione di tutti i bagagli e il braccialetto per effettuare in modalità contactless dall'apertura della porta della cabina ai pagamenti. (ANSA).