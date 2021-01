Cluster con 80 positivi in rsa Bormioli ad Altare

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Un cluster covid con circa 80 positivi è stato individuato nella residenza sanitaria assistenziale Bormioli ad Altare in Val Bormida (Savona). Lo riferisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video sull'andamento della pandemia.

"L'ottantina di casi provoca l'aumento dell'incidenza registrato oggi a Savona, più alta rispetto al resto della Regione. - spiega - E' in corso di gestione il cluster individuato a Natale nella casa di riposo Casa Serena Sanremo, che ha provocato cinque decessi. La nostra priorità - ha ribadito - è intervenire in queste strutture per metterle in sicurezza". (ANSA).