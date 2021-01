Covid: Asef, nel 2020 3878 trasporti funebri, 611 in più

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Sono stati 611 i trasporti funebri in più rispetto al 2019, per un totale di 3.878 servizi effettuati, con una media di 13 funerali per ogni giornata lavorativa. E' uno dati relativi al 2020 che emerge dal bilancio operativo e finanziario di A.Se.F. srl. Dunque quasi un quinto dei servizi funebri in più rispetto al 2019 (+ 18,7%) per la partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri: "A Genova, da gennaio a dicembre 2020, sono stati effettuati nel complesso 11.141 trasporti funebri, con un incremento del 23% rispetto al 2019, anno in cui i trasporti furono 9.062. A.Se.F. srl nel 2020 ha coperto il 34,8% della totalità dei servizi richiesti nel capoluogo ligure", si legge ancora nella nota dell'azienda. La gran parte dei servizi funebri si è conclusa con la cremazione dei defunti. Nel 2020 questa scelta è stata operata dal 71 per cento dei cittadini che si sono rivolti ad A.Se.F per le esequie (2754 su 3878 servizi, +4 % rispetto al 2019). "Vista la delicatezza della nostra mission aziendale, abbiamo immediatamente varato procedure di emergenza in linea con i Dpcm, sempre nel rispetto delle necessità e dei voleri dei famigliari dei defunti", commenta Franco Rossetti, dirigente amministrativo e gestionale di A.Se.F. Nel corso dell'anno, nonostante le limitazioni derivanti dal divieto di assembramento, l'azienda ha portato a termine due concorsi per l'assunzione di operatori funebri e addetti alla rete commerciale. "L'azienda ha garantito la piena operatività nonostante la carenza di personale in posizioni strategiche - sottolinea Maurizio Barabino, amministratore unico di A.Se.F. Srl - Negli ultimi due mesi, le procedure concorsuali sono giunte al termine con l'assunzione di sei operatori funebri e cinque addetti alla rete commerciale". (ANSA).