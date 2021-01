Covid: 12 morti, 263 nuovi casi, ospedalizzati stabili

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Sono 263 i nuovi casi di positività al covid in Liguria Il dato porta il totale dei positivi a 6642, 23 in più rispetto alle 24 ore precedenti. I tamponi molecolari (1719) e gli antigenici rapidi (1087) fatti sono complessivamente 2806. La percentuale tra tamponi e positivi è del 9,37%, mentre a livello nazionale è del 5,6%. Tra i nuovi casi spicca il boom nel Savonese, 153, mentre 4 sono stati individuati nell'Imperiese, 23 nello Spezzino, 3 nel Tigullio, 80 nella Asl3 di Genova.

I morti sono 12, avevano un'età compresa tra i 71 e i 92 anni.

Da inizio pandemia i decessi per covid sono stati 3128. I guariti sono 228 per un totale di 56256. Gli ospedalizzati sono 718, di cui 64 in terapia intensiva (erano 62): complessivamente c'è un paziente in meno ricoverato.

In isolamento domiciliare ci sono 4331 persone, 84 in più rispetto a ieri, e i soggetti in sorveglianza attiva sono 4483, erano 4394.

Su 47120 vaccini consegnati ne sono stati fatti 35691, pari al 76% (ANSA).