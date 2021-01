Nuovo Psi ricorda Craxi a Genova

Martedì 19 gennaio alle ore 18,00 presso la Chiesa di Santa Croce e San Camillo, a Genova, il Nuovo Psi ricorderà, nella tradizione di don Gianni Baget-Bozzo, il grande leader socialista Bettino Craxi, a 21 anni dalla scomparsa. Lo annuncia in una nota Giuseppe Vittorio Piccini, segretario regionale igure e coordinatore Macroregione Nord Ovest del Nuovo Psi.

"I Socialisti e i Riformisti di Genova e della Liguria non hanno atteso il 20° della morte del Leader Socialista allorquando il circo mediatico si è improvvisamente ricordato di Bettino Craxi - ha aggiunto -. Mai lo hanno rimosso e anche quest'anno, nella tradizione genovese di Gianni Baget-Bozzo, si incontreranno nel suo nome. Rinnoviamo l'invito a prendere parte alla Messa, nel segno del ricordo e del rispetto, è rivolto ai Socialisti, ai Riformisti e agli Amici di Genova e della Liguria che riconoscono nel Garofano Rosso, oggi brandito come merce di scambio da un'ecclettismo politico e morale, il simbolo degli ideali del Socialismo Italiano".