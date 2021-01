Aderisce a #ioapro, locale chiuso

La polizia ha sanzionato e disposto la chiusura per un wine bar di corso Torino, alla Foce, a Genova, che ieri sera ha aderito alla campagna "iorestoaperto" contro le chiusure disposte per contrastare la pandemia da Coronavirus.

Al locale, intorno alle 18, si sono presentate una trentina di persone che, a turno, si sono accomodate all'interno per consumare la cena o solo una bevanda. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti e anche quelli che aspettavano per strada e li hanno sanzionati.