Incidente su A12, 4 feriti lievi

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Incidente sull'autosttada A12 tra Recco e Repallo, in direzione Sestri Levante, tra un camion e una macchina. Quattro le persone ferite: due hanno rifiutato il trasporto in ospedale mentre altre due sono state trasferite al pronto soccorso San Martino di Genova in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per una abbondante fuoriuscita di gasolio dal mezzo pesante.

All'interno del tratto chiuso, il traffico è rimasto bloccato e si sono registrati fino a quattro chilometri di coda e un chilometro di coda all'uscita obbligatoria. Ai soli veicoli leggeri, diretti verso Livorno, dopo l'uscita a Recco, è stato consigliato di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare a Rapallo.

Sul posto sono presenti anche i tecnici della Direzione I Tronco di Genova. (ANSA).