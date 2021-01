Crociere: varo tecnico per Costa Toscana, terza nave a Gnl

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - Varo tecnico per Costa Toscana, terza nave di Costa Crociere (Gruppo Carnival) alimentata a gas naturale liquefatto, l'alimentazione più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. Costruita nei cantieri Meyer di Turku, Costa Toscana entrerà in servizio a dicembre 2021 in Brasile. Costa Toscana fa parte di un piano di espansione che comprende 7 nuove navi in consegna entro il 2023, per un investimento di oltre sei miliardi di euro.

Con il varo tecnico, Costa Toscana ha toccato il mare per la prima volta, con l'allagamento del bacino dove ha preso forma. Mario Zanetti, Dg di Costa Group Asia, ha commentato: "Nonostante lo scenario attuale sia ancora complicato, il Gruppo Costa sta confermando gli investimenti".

Costa Toscana è una vera e propria "smart city" itinerante.

L'intero fabbisogno giornaliero di acqua sarà soddisfatto trasformando quella del mare con dissalatori. Il consumo energetico sarà ridotto al minimo con un sistema di efficientamento energetico intelligente. A bordo verrà effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di plastica, carta, vetro e alluminio per la concretizzazione di progetti di economia circolare.

La nuova ammiraglia frutto di un progetto di Adam D. Tihany.

Tutto Made in Italy, arredi, illuminazione, tessuti e accessori.

L'offerta di bordo è caratterizzata da Solemio Spa, aree dedicate al divertimento; bar tematici, 16 ristoranti e aree dedicate alla "food experience". Il "cuore" della nuova ammiraglia sarà il Colosseo, uno spazio a centro nave dislocato su tre ponti, dedicato agli spettacoli. Per godersi il sole saranno disponibili 4 piscine, di cui una coperta con acqua salata, con la novità del beach club, che ricrea uno stabilimento balneare. Sono 2.600 le cabine. (ANSA).