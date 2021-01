Covid: #ioapro,ristoratore accoglie clienti e carabinieri

(ANSA) - SANREMO, 15 GEN - "Aderisco all'iniziativa #ioapro e da questa sera tengo aperto". A parlare è il vice presidente del Movimento Imprese Italiane di Sanremo, Alessio Graglia, che dalle 18 ha accolto nel suo ristorante 'Via Veneto' i clienti, violando le norme anticovid che dalle 18 permettono ai ristoranti di lavorare solo con l'asporto. "Ho disposto i tavoli con le dovute distanze, utilizzeremo le mascherine e adotteremo tutti quelli che sono gli accorgimenti per mantenere il livello igienico sanitario adeguato ad evitare la contaminazione - aggiunge Graglia - come il Governo ci ha imposto quando abbiamo riaperto la scorsa estate. Siamo pronti a ricominciare a lavorare perché per noi è una necessità vitale".

Con i clienti al ristorante si sono presentati anche i carabinieri che hanno identificato i presenti.

In tutta la provincia di Imperia, specie nei luoghi della movida, decine di agenti e militari stanno effettuando controlli. (ANSA).