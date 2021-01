Cimice nell'auto del compagno per scoprire tradimento, condannata

Una donna di 50 anni residente in Valle Crosia (Imperia) è stata condannata a 8 mesi di reclusione per "illecite interferenze nella vita privata": la donna aveva fatto installare una microspia nell'auto del compagno, sospettato di tradimento. Il giudice Francesca Minieri di Imperia ha applicato la misura condizionale, subordinata al pagamento di mille euro di provvisionale e duemila euro di spese legali. Malgrado la cinquantenne avesse scoperto di essere tradita, proprio grazie a quello stratagemma, per il giudice non doveva comunque pedinare o intercettare il partner, che veniva anche subissato di telefonate e messaggi. I fatti risalgono al 2016.