Genoa: Strootman, questa sfida non mi fa paura

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - "Questa è una grande sfida ma è una sfida che non mi fa paura". Kevin Strootman si presenta al centro sportivo Signorini accompagnato dal direttore sportiv Marroccu e la missione di salvare il Genoa non lo spaventa.

"Sono contento di aver scelto il Genoa che mi ha voluto fortemente, credo che la sua posizione non sia quella in cui dovrebbe stare. Il gruppo è forte ma ha pagato il Covid ad inizio stagione -ha spiegato -. Voglio dimostrare di essere ancora un giocatore vero e adesso voglio aiutare la squadra a vincere e portare il Genoa in alto".

Il centrocampista olandese ha tanta voglia di tornare in campo e già con l'Atalanta potrebbe fare il suo esordio. "Sono pronto - ha sottolineato -. Nell'ultimo anno non ho giocato tanto ma mi sono sempre allenato e sto bene, forse mi manca solo un po' il ritmo partita. Posizione? Dove decide di schierarmi il mister a me andrà bene. Ora conta solo giocare bene per aiutare la squadra a vincere. L'unica cosa che posso dire è che farò di tutto per vincere e anche di più".

Ma la sfida forse più attesa ci sarà il 7 marzo, contro la Roma. "Spero che per quella gara il Genoa sia molto più in alto.

A Roma ho vissuto bene per cinque anni, un posto speciale per me. Ma ora sono un giocatore del Genoa e dobbiamo vincere, anche cotnro la Roma". (ANSA).