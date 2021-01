Soccorso alpino, in Liguria 328 interventi nel 2020

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - Nel 2020 gli interventi del soccorso alpino in Liguria sono stati 328, solo dieci in meno del 2019 (338) e nonostante il lockdown.

I mesi con più interventi sono stati agosto (60) e settembre (59). Meno attività in marzo (6) e aprile (6).

La casistica degli interventi, segnala il soccorso alpino in una nota, vede al primo posto i casi di caduta accidentale che rappresentano circa il 40% del totale. A seguire smarrimento della strada, incapacità di riuscire a proseguire su un sentiero non adatto alle proprie caratteristiche o all'abbigliamento (ad esempio infradito sui sentieri vicini al mare) e malore.

Chi è stato soccorso nel 2020 stava facendo soprattutto escursionismo (oltre il 50% dei casi) oppure andava in mountain bike o per funghi.

Ad essere stati soccorsi sono stati soprattutto gli uomini (71%) rispetto alle donne (29%).

La riviera di levante è stata più movimentata rispetto a quella di ponente. A fare la differenza anche quest'anno è stato il forte richiamo (ma anche spesso la poca attenzione degli escursionisti) di monte Portofino e Cinque Terre. Nel ponente, invece, si sono registrati molti interventi per bikers in difficoltà. (ANSA).