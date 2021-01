Scuola: Acerra, Liguria pronta a tornare alla didattica in presenza

"Dal punto di vista organizzativo le scuole superiori liguri sono pronte a riaprire dalla prossima settimana con la didattica in presenza al 50%, il sistema dei trasporti ci ha dato ampie garanzie di un potenziamento del servizio". Lo ha detto il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria Ettore Acerra oggi pomeriggio a Genova a margine di una conferenza stampa in attesa del nuovo Dpcm sul covid.

"In base ai numeri io non sono pessimista, facendo il 50% di didattica in presenza e scaglionando gli orari, i numeri per ripartire sono sostenibili. - ribadisce Acerra - Dal punto di vista organizzativo i tavoli provinciali organizzati presso le Prefettura hanno funzionato bene riuscendo a trovare una difficile sintesi tra le esigenze delle scuole e quelle del sistema dei trasporti. Le scuole devono essere disponibili a utilizzare gli strumenti di flessibilità, come gli scaglionamenti degli orari d'ingresso, anche il sistema dei trasporti ci ha dato ampie garanzie di un potenziamento".

