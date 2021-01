Lavoratore in nero e no rispetto norme anti Covid,maxi multa

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - I carabinieri di Arenzano, insieme ai colleghi del Nas e del Nil, hanno sanzionato un bar del lungomare di Pegli per 46 mila euro. La multa è stata elevata perché dentro il locale è stato trovato un lavoratore in nero e perché il titolare non aveva predisposto tutti gli accorgimenti previsti dalle norme anti Covid. I militari hanno anche sospeso la licenza. (ANSA).