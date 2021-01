Evade da domiciliari deruba anziana e le svuota conto

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - La polizia ha denunciato un uomo di 45 anni che lo scorso tre dicembre ha rubato in casa di una anziana di 75 anni, in via Martiri del Turchino sulle alture di Voltri.

La donna, che non esce quasi mai da casa, si era assentata per pochi minuti per recarsi in una vicina colonia felina.

Dall'abitazione è stata rubata l'intera pensione ritirata in giornata, 1000 euro in contanti e un bancomat di Poste Italiane con il relativo "pin" con il quale il 45enne le ha svuotato il conto effettuando tre prelievi presso le poste di via Catalani a Sestri Ponente, per un totale di 600 euro. I poliziotti del commissariato di Sestri Ponente hanno visionato le immagini di videosorveglianza e hanno individuato l'uomo mentre prelevava i soldi indossando una mascherina lavabile con particolari bandierine e un paio di occhiali cangianti. Da questi dettagli gli agenti hanno lo hanno riconosciuto perché sottoposto agli arresti domiciliari. (ANSA).