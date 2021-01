Waterfront Genova, Consiglio Stato respinge ricorso Oudendal

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Strada spianata per il restyling dell'area della fiera di Genova e per la realizzazione del Waterfront di Levante. Il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza che ha integralmente respinto i ricorsi presentati dalla società olandese Oudendal contro il Comune di Genova per l'annullamento dell'aggiudicazione del Palasport a Cds. La società bresciana aveva vinto la gara bandita nel luglio 2018 e recentemente ha acquisito anche il resto delle aree della fiera.

Oudendal era stata esclusa dalla commissione di gara in quanto aveva formulato una proposta progettuale in contrasto con la disciplina urbanistica e con il progetto del Waterfront firmato da Renzo Piano. Già il Tar aveva ritenuto legittima l'esclusione degli olandesi. Nonostante la pendenza dei ricorsi l'amministrazione aveva comunque portato avanti le pratiche per iniziare i lavori. Il prossimo 20 gennaio ci sarà, in area Fiera, il taglio del nastro di un doppio cantiere. (ANSA).