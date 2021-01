Vaccini: in arrivo 20 mila dosi

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Sono in consegna, da parte della Struttura commmissariale per l'emergenza sanitaria, altre 17 'pizza box' del vaccino Pfizer per 19890 dosi. Ieri all'ospedale di Sanremo sono state consegnate 3 'pizza box' per 3510.

Sono 3 le 'pizza box', contenenti 2340 dosi, in consegna alla Asl2 del Savonese; 2 per 2.340 dosi destinate all'ospedale Villa Scassi, 1 con 1170 dosi all'ospedale Gaslini, 3 con 3510 dosi al policlinico San Martino, una all'ospedale Galliera e all'spedale Evangelico internazionale con 1170 dosi ciascuna, una, sempre con 1170 dosi all'ospedale di Sestri Levante, 2 con 2340 dosi all'ospedale di Sarzana.

Le dosi consegnate in Liguria, comprese quelle previste per oggi, superano le 56.000 unità. Il calendario predisposto dalla Struttura commissariale per l'emergenza prevede, per la Liguria, la consegna di ulteriori 40.950 dosi entro la fine di gennaio.

