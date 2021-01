Sollecita mascherina, aggredito

(ANSA) - IMPERIA, 12 GEN - L'impiegato di un ristorante di Imperia è stato aggredito con una bottigliata in testa da un cliente che non voleva indossare la mascherina. E' accaduto ieri sera. Il cliente era entrato per ordinare alcuni piatti da asporto, l'uomo gli ha detto di indossare il presidio ma lui si è rifiutato e ne è nata una discussione. A un certo punto, il cliente ha afferrato una bottiglia e si è scagliato contro il ristoratore colpendolo. L'uom o è fuggito ed è ora rcercato.

Il 118 con un equipaggio della Croce Bianca ha portato il ferito in ospedale dove la ferita è stata medicata con alcuni punti di sutura. L'aggressore rischia una denuncia per lesioni, oltre che un verbale per la violazione del Decreto Conte.

