Scuola: protesta contro Dad, studenti interrogati in piazza

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 GEN - Una cinquantina di studenti in piazza alla Spezia per protestare contro la mancata attenzione di Governo e istituzioni nei confronti della scuola al tempo del coronavirus: dalla didattica a distanza poco efficace a un ritorno nelle aule senza alcuna garanzia di sicurezza. I ragazzi si sono seduti sugli scalini e sul pavimento di piazza Verdi e hanno seguito, così, le lezioni. Attraverso computer portatili e cellulari. Alcuni studenti delle superiori hanno voluto partecipare alla protesta, pur essendo prevista per loro un'interrogazione. Hanno risposto alle domande degli insegnanti, attraverso i loro pc, direttamente dalla piazza. (ANSA).