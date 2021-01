Scuola: a Savona in Dad in piazzale centro commerciale

(ANSA) - SAVONA, 12 GEN - Gli alunni di due classi dell'Itis Ferraris Pancaldo di Savona hanno deciso questa mattina di ritrovarsi all'aperto nella piazza di un centro commerciale per seguire insieme le lezioni a distanza. Con loro anche alcuni insegnanti, mentre altri studenti e professori hanno partecipato regolarmente da casa in Dad. "Venerdì scorso - spiega l'insegnante di chimica Michela Calabrese - è uscita la notizia che la Liguria è in zona gialla, ma che le superiori sarebbero rimaste chiuse. Ci è sembrata un'incongruenza: possiamo fare gli aperitivi e spostarci in tutta la regione ma non si può tornare in classe. Perciò abbiamo deciso di fare didattica a distanza ma vedendoci dal vivo e stando insieme". A proporre l'iniziativa alcuni ragazzi, con i docenti che li hanno aiutati a strutturare la mattinata nel rispetto delle regole anti-Covid. Tra le materie inglese, italiano, tecnologie chimiche-industriali, matematica e le materie dell'indirizzo elettrotecnico. Domani l'iniziativa sarà ripetuta da altre classi. (ANSA).