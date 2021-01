Gli dicono di indossare Dpi e ferisce vigilessa, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Ha aggredito una agente di polizia municipale che lo aveva invitato a indossare la mascherina e per questo è stato arrestato. In manette è finito un uomo di 27 anni di origini ghanesi accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è stato notato in via Prè da una pattuglia impegnata nei controlli anti covid. Gli agenti gli hanno chiesto di mettere il dispositivo di protezione e per tutta risposta lui ne ha spintonata con violenza una, facendola volare contro una serranda e provocandole una contusione al ginocchio sinistro. Lo straniero ha opposto resistenza anche agli altri agenti a cui ha causato contusioni. La vigilessa è stata portata all'ospedale Galliera dove le hanno riscontrato una contusione con una prognosi di 10 giorni.(ANSA).