Genoa: è il giorno di Strootman

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - E' il giorno di Kevin Strootman in casa Genoa. Il centrocampista olandese è sbarcato con un volo privato all'aeroporto Cristoforo Colombo poco dopo le 18 accolto da giornalisti, fotografi, televisioni e alcuni tifosi. Mascherina ufficiale del Genoa e sciarpa rossoblù per le foto di rito Strootman torna così in Italia dopo due anni e mezzo dal suo passaggio dalla Roma all'Olimpyque Marsiglia nel 2018.

Negli ultimi mesi a Marsiglia era finito in panchina per le scelte tecniche del nuovo allenatore Vilas-Boas e così ecco la decisione di lanciarsi in questa avventura conscio di dover lottare per la salvezza.

Per Ballardini, che ora attende un difensore centrale, un acquisto importante per il centrocampo, un giocatore in grado di alzare il livello tecnico del reparto. Strootman vestirà la maglia del club più antico d'Italia in prestito e parte del suo ingaggio verrà corrisposto dallo stesso club francese. (ANSA).