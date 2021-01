Ecobonus: Axpo, boom di richiesta da grandi condomini

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - "Con la proroga del superbonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie fino al 2022 c'è stato un boom di richieste d'informazioni da parte dei grandi condomini, sebbene il mondo delle assemblee condominiali debba ancora ripartire". Così il general manager di Axpo Energy Solutions Italia (Aesi) Marco Garbero interviene sulla novità introdotta dalla Legge di bilancio. Aesi è l'azienda italiana del gruppo svizzero Axpo specializzata in efficienza energetica, generazione distribuita ed e-mobility, che a fine 2020 ha concluso i primi due interventi con il nuovo Ecobonus al 110%.

"Fino a quando il limite per concludere i lavori era il 31 dicembre 2021 i grossi condomini erano 'tagliati fuori' per forza, non c'erano i tempi tecnici per fare il nuovo cappotto di un condominio da cento appartamenti, adesso con la proroga non è più così. - evidenzia Garbero. - Gli interventi più probabili nei grandi condomini per fare il salto delle due classi energetiche saranno il rifacimento del cappotto termico insieme al rinnovo degli impianti di riscaldamento".

"Oltre alla riqualificazione energetica degli edifici l'Ecobonus al 110% sarà un'opportunità per lo sviluppo della mobilità sostenibile, ci aspettiamo un notevole incremento delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici installate nei parcheggi dei condomini", aggiunge. (ANSA).