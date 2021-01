Covid: continua calo numero totale dei positivi, ma 28 morti

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Continua a calare il numero totale dei positivi al Covid in Liguria, dopo che per giorni il trend era stato in crescita. I positivi sono 6437, 57 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono stati accertati 77 nell'Imperiese, 74 nel Savonese, 44 nello Spezzino, 41 nel Tigullio e 40 nella Asl3 di Genova: 276 in tutto a fronte di 5060 tamponi molecolari (Quelli rapidi sono stati 2066) per una percentuale tamponi - positivi del 5,45%, mentre a livello nazionale è del 10,5%.

Sono in calo anche gli ospedalizzati: sono 796 i ricoverati, 5 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, con 65 malati in terapia intensiva.

I morti sono 28, molti di questi decessi sono avvenuti nei giorni scorsi ma registrati solo nelle ultime 24 ore Tra questi ci sono anche quattro cinquantenni. Il totale delle vittime da inizio pandemia è di 3046.

I guariti sono 305, per un totale di 54757. In isolamento domiciliare ci sono 4232 persone, 49 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4011, ieri erano 3828, I vaccini consegnati, a ieri, erano 33470, inoculati 23421, con una percentuale del 70%. Nella giornata odierna le dosi programmate per essere inoculate erano 2556 (ANSA).