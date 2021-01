Chiavari, prende forma il progetto del nuovo waterfront

(ANSA) - CHIAVARI, 12 GEN - Prende forma il nuovo waterfront di Chiavari, un progetto destinato a cambiare il futuro della città dei portici con un nuovo parco verde sul mare. Obiettivo restituire la Colmata alla cittadinanza, decementificandola e rinaturalizzandola. "Riconnetteremo la città al mare, unendo il porto al Lido e all'oasi faunistica dell'Entella attraverso uno spazio super-pubblico e super-urbano con un parco verde affacciato sul mare". Lo annuncia il primo cittadino, Marco Di Capua, che sabato prossimo lo illustrerà in un Consiglio comunale.

Il cuore pulsante di Piazza Giovanni Paolo II sarà la grande Piazza del Mare, la cui difesa è assicurata dall'impianto di depurazione sulla cui sommità sorgerà la grande passeggiata di collegamento tra il porto, la zona del Lido con la sua nuova piscina e il parco dell'Entella con il percorso naturalistico realizzato fino a Carasco. Le auto scompariranno in un parcheggio interratoo di due piani, per circa 800 posti. "Il Parco del Mare, di circa 4,6 ettari, diventerà il nuovo parco urbano dove avere il piacere di stare, di ritrovarsi all'aperto per svolgere attività legate al tempo libero, allo sport e al mare, capaci di generare nuove occasioni di frequentazione. Sopra la copertura del parcheggio sotterraneo, troverà collocazione la Piazza degli Eventi, con il campo da calcio, dove potranno essere ospitati avvenimenti sportivi, grandi eventi culturali, performance artistiche e concerti, rafforzando in questo modo la forte vocazione pubblica e collettiva della Colmata", continua Di Capua. Infine la Casa del Mare sarà un padiglione sul mare sotto il quale potranno essere ospitate associazioni sportive legate al mare (ANSA).