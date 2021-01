Corsica Sardinia ferries, biglietti traghetti flessibili

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Corsica Sardinia ferries apre le prenotazioni per l'estate, e quest'anno saranno "flessibili", in modo da adeguarsi a tutte le incertezze legate all'emergenza Coronavirus sulla possibilità di spostarsi e viaggiare e per quali destinazioni. I passeggeri infatti, informa una nota della compagnia, potranno pianificare le vacanze prenotando i viaggi per Sardegna, Corsica, Elba, Baleari e Sicilia con la possibilità di modificare senza limiti il biglietto senza pagare penali, per altre date e altre linee, o essere rimborsati.

Corsica Sardina Ferries, che gestisce una flotta di 13 navi, prima compagnia di navigazione privata per numero di passeggeri trasportati sulla Corsica, ha scelto come altre compagnie di dare la massima libertà ai passeggeri introducendo la "tariffa flex" gratuita, proprio per permettere di cambiare senza limiti il biglietto se i passeggeri cambieranno idea o non potranno partire a causa di limitazioni agli spostamenti. (ANSA).