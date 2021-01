Entra per rubare e aggredisce titolare bar, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Gli agenti delle volanti hanno arrestato un uomo di 52 anni che ieri pomeriggio ha aggredito il titolare di un bar di Genova dopo avere cercato di rubare all'interno. Il locale, in via Verità, era chiuso in pausa pranzo e l'uomo ha forzato con un ferro a uncino la porta a vetri per poi frugare ovunque. Il titolare era però dentro il bar che riposava e così ha urlato all'uomo di andarsene. Il ladro, però, ha reagito e lo ha colpito alla schiena e alle braccia con il ferro. La scena è stata vista da un passante che ha chiamato la polizia. (ANSA).