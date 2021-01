A.Mittal: lamiera si stacca da capannone e precipita per 15m

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Una lamiera di rivestimento della parete superiore del capannone Decatreno si è staccata intorno alle mezzanotte di ieri all'interno dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano cadendo da un'altezza di circa 15 metri su una zona di passaggio, percorsa regolarmente dagli addetti all'impianto, dai manutentori e da parsone delle pulizie e ditte terze. A lanciare l'ennesimo allarme sullo stato di manutenzione della fabbrica è l'rsu con una lettera indirizzata ad Arcelor Mittal e alla Asl3. "A dodici ore dai fatti non ci risulta che siano stati presi provvedimenti per mettere in sicurezza la zona e/o verificare la tenuta dei pannelli affianco a quello caduto" scrive l'rsu che rileva fra l'altro come un altro pannello "appare parzialmente distaccato e piegato". I delegati chiedono un "incontro urgente" per affrontare non solo quanto avvenuto ieri notte ma in generale anche la situazione di "mancanza organica di manutenzione che a nostro avviso può aver contribuito all'evento". "Siamo stufi di parole, l'azienda non investe un centesimo nella manutenzione e noi rischiamo di infortunarci - dice in un comunicato l'rsu - La vita in fabbrica è diventata impossibile, dalle docce ai riscaldamenti dai portelloni rotti ai carroponte mal funzionanti ai carrelli ai camion. La lista è interminabile e la pazienza ha un limite".

Fra pochi giorni, intanto, il 22 gennaio, in occasione della commemorazione di Guido Rossa, nello stabilimento Arcelor Mittal di Genova arriverà Domenico Arcuri, ad di Invitalia, l'azienda ministeriale che investirà 400 milioni negli stabilimenti ex Ilva sancendo l'ingresso dello Stato accanto ai privati di Arcelor Mittal. Seppur all'interno di una commemorazione sempre molto sentita in fabbrica, l'intervento di Arcuri potrebbe quindi rappresentare una prima occasione di confronto per parlare della situazione dello stabilimento. (ANSA).