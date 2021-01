Operaio colpito da braccio gru in porto S.Margherita, grave

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio sulla nave pontone Fabio Duo impegnata nei lavori di ripristino e rinforzo del porto di Santa Margherita Ligure. Da una prima ricostruzione sembra che uno degli addetti al lavoro sia stato colpito dal braccio della gru procurandosi un forte trauma addominale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato l'infortunato con l'elicottero e l'hanno poi trasportato all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

Sul posto anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto. È il secondo infortunio nel cantiere di ricostruzione del porto. Il primo è avvenuto qualche mese fa durante le operazioni di costruzione a terra dei cassoni che hanno composto la nuova banchina: in quell'occasione uno degli operai era caduto dall'impalcatura all'interno del cassone. (ANSA).