Italiano, era difficile ma ora ce la godiamo

(ANSA) - SPEZIA, 11 GEN - "L'abbiamo preparata bene: sapevamo che era difficile e che era importante per la classifica, non era facile confermarci e fare due vittorie consecutive, ora ce le godiamo". Così il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria nel derby ligure contro la Sampdoria, la seconda consecutiva delle Aquile.

"Avevamo attraversato un periodo negativo ma nelle ultime due giornate è venuto di nuovo fuori tutto quello che hanno dentro i ragazzi, e ora speriamo di continuare. Nzola? L'anno scorso ci ha dato una grossa mano, quest'anno sta vedendo la porta con continuità".

Sul fronte opposto, Claudio Ranieri riconosce la sconfitta: "Lo Spezia ha meritato e ha giocato meglio. Volevamo fare una buona gara, ma onestamente loro hanno avuto più determinazione di noi. Nel secondo tempo ci siamo innervositi, è stata una brutta partita da parte nostra, non abbiamo trovato la strada giusta per mettere in difficoltà i nostri avversari.

Quagliarella? È il nostro leader, ma ci sono delle partite in cui dobbiamo giocare in una determinata maniera. Se ne salta una non succede nulla". (ANSA).