Italia Nostra impugna Puc Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Un no deciso all'abitabilità dei bassi del centro storico di Genova, ma anche un ferma opposizione alla possibilità di costruire box sotto le aree con alberi di alto fusto e di ampliare le piscine di grandi dimensioni. Sono queste le maggiori preoccupazioni degli ambientalisti genovesi che hanno spinto Italia Nostra ad impugnare il piano urbanistico del Comune di Genova davanti al Tar.

"Abbiamo depositato un ricorso al Tar - spiega il presidente della sezione genovese di Italia Nostra, Vincenzo Lagomarsino - contro le modifiche al piano. L'amministrazione, infatti, ha approvato alcune modifiche che non ci trovano assolutamente d'accordo, a partire dalla possibilità di trasformare i bassi del centro storico in abitazioni, una decisione che va a snaturare l'identità della città vecchia e, al tempo stesso, rischia di annientare il già fragile tessuto commerciale. Dal punto di vista ambientale, inoltre, temiamo che i provvedimenti del Comune possano portare a un abbattimento di piante di alto fusto". (ANSA).