Calcio:Miura record, a 54 anni rinnova contratto in J-League

A quasi 54 anni di età il giocatore della J-League giapponese Kazuyoshi Miura ha esteso il contratto per disputare quello che di fatto sarà il suo 36esimo anno consecutivo da calciatore professionista. La squadra Yokohama FC ha infatti comunicato che 'King Kazu' - come è soprannominato nell'ambiente calcistico l'ex Genoa, primo giapponese a giocare nella serie A italiana - disputerà un altro anno nella massima serie nipponica dopo aver già stabilito il record di giocatore più anziano nella stagione appena conclusa, a 53 anni, 6 mesi e 28 giorni lo scorso settembre, giocando il primo di quattro incontri durante il campionato.

Da tradizione Miura - che indosserà la maglia numero 11 - ha firmato il contratto alle 11:11 dell'11 gennaio. "Le mie aspirazioni e la mia passione per il calcio sono sempre più grandi", ha detto Miura, aggiungendo che intende aumentare il proprio contributo partecipando a un maggior numero di partite nel prossimo campionato. L'attenzione adesso si sposterà sul prossimo record che riguarderà il gol realizzato dal calciatore più anziano nella J-League, che al momento appartiene al brasiliano Zico, segnato a 41 anni e 3 mesi quando militava nella squadra dei Kashima Antlers, nel 1994. Miura compirà 54 anni il prossimo 26 febbraio e alla sua età è il calciatore più anziano nella storia del calcio professionistico; record che apparteneva al portiere inglese del Burton Albion, Kevin Poole.

Nella stagione 1994-1995 ha disputato una stagione in Serie A con il Genoa, diventando il primo calciatore giapponese a giocare in Italia. (ANSA).