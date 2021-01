Toti, vaccini esauriti Spezia e Savona, domani nuovi arrivi

"Le province della Spezia e Savona hanno finito le loro dosi di vaccino anti covid, eccetto quelle tenute da parte per i richiami e domani in Liguria attendiamo altre 14 'pizza box' per ripartire". Lo rivela il presidente della Liguria Giovanni Toti attraverso la sua pagina Fb, facendo il punto sulla campagna vaccinale in Liguria.

"Anche nel weekend sono andate avanti senza sosta le vaccinazioni. Abbiamo somministrato quasi il 60% delle dosi che abbiamo. Andremo avanti a pieno ritmo per terminare questa prima tranche, in attesa di iniziare la fase 2 con cui, dopo operatori sanitari e ospiti delle rsa, vaccineremo anche il resto della popolazione, partendo proprio dalle persone più anziane e fragili, quelle più colpite dal virus", spiega. (ANSA).