Ranieri rilancia Quagliarella nel derby con Spezia

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Claudio Ranieri si affida a Fabio Quagliarella per cercare il blitz nella trasferta di domani sera a La Spezia. Per l'attaccante nuova maglia da titolare dopo il turno di riposo con l'Inter. E per il bomber l'occasione di firmare un altro record: con il prossimo gol Quagliarella aggancerà Adriano Bassetto (92) in seconda posizione nella classifica marcatori della Sampdoria in Serie A. E' stata una settimana importante per il giocatore di Castellamare di Stabia che qualche giorno fa su Instagram aveva annunciato ufficialmente di voler restare nella squadra blucerchiata nonostante il corteggiamento della Juve. Quagliarella dunque a guidare l'attacco con Keita che invece partirà dalla panchina ma pronto ad entrare in caso di necessità. Possibile anche il ritorno di Bastosz Bereszynski sulla fascia destra difensiva mentre Lorenzo Tonelli e Omar Colley saranno a guidare centralmente il reparto. A centrocampo invece ritornerà Ekdal che ha scontato il turno di squalifica: sulla sinistra potrebbe toccare ancora al gioiellino Damsgaard con Jankto che potrebbe giocare in appoggio a Quagliarella. Una Sampdoria che ha davanti tre gare (Spezia, Udinese e Parma) per chiudere il girone di andata e per capire anche quali obiettivi mettere nel mirino. E lo farà col nuovo acquisto Ernesto Torregrossa, l'attaccante prelevato dal Brescia in prestito oneroso con obbligo di riscatto per circa 8 milioni. Nel pomeriggio ha effettuato le visite mediche e poi firmerà il contratto fino al 2025. (ANSA).